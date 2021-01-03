قوات الاحتلال تطلق النار تجاه الأراضي الواقعة شرقي وشمالي قطاع غزة

وطن: فتحت قوات الاحتلال النار تجاه الأراضي الواقعة شرقي وشمالي قطاع غزة دون وقوع إصابات بين صفوف المزارعين، اليوم الأحد.

وقامت قوات الاحتلال المتمركزة داخل السياج الأمني بإطلاق النار بشكل مكثف، على فترات، طوال ساعات الليل والصباح الباكر، تجاه الأراضي الزراعية والمناطق الواقعة للحدود الشرقية والشمالية للقطاع.

وافادت مصادر محليو بأن إطلاق النار تركز شرقي محافظة خان يونس، وشرقي حيي الشجاعية والزيتون شرقي مدينة غزة، وشرقي بلدتي جباليا وبيت حانون شمالي القطاع.

وأشارت المصادر إلى أن بعض المزارعين لم يتمكنوا من الوصول لأراضيهم الزراعية؛ خشية إصابتهم بالرصاص العشوائي.

واعتادت قوات الاحتلال إطلاق نار مكثف خلال اجواء الضباب، وأحيانًا عمليات قصف مدفعي كما حدث في مرات سابقة، في حين تشهد المناطق الحدودية للقطاع انتهاكات متكررة من قبل قوات الاحتلال.