الحراك الوطني الديمقراطي: التطور في ملف الانتخابات يشكل استجابة لمطلب سياسي وحق من حقوق الشعب
وطن: قال الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني انها تتابع ما قبل حول استجابة الرئيس محمود عباس لاجراء الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني؛ في ضوء رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية التي بعثها الى الرئيس.
وقال الحراك في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه ان هذا التطور نعتبره يشكل استجابة لمطلب سياسي وحق من حقوق الشعب الفلسطيني طال النضال من أجله؛ وهو الطريق نحو التغيير والاصلاح السياسي الداخلي ومرتكز أساسي في بناء علاقاتنا الخارجية .
واضاف الحراك ان أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون يشكلون جزءا من المجلس الوطني الفلسطيني الذي يجب ان تستكمل آليات انجازه بالانتخاب او بالتوافق حسب واقع الشتات وظروف كل موقع من مواقعه.
وتابع الحراك "نأمل ان تكون الجدية في الانتخابات للتشريعي والرئاسي والمجلس الوطني وبارادة وطنية شاملة تعكس الروح الايجابية التي استبشرنا بها خيرا في اجتماع الامناء العامين في ايلول الماضي هي الاساس الذي ننطلق منه نحو وحدتنا الداخلية والجغرافية".
وقال الحراك انه سيواصل ومعه تيارات واسعة من الحركات الاجتماعية ومن قطاعات المرأة الفلسطينية والشباب نضاله من أجل التغيير الديمقراطي ومن أجل الدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاحتلال حتى التحرير .