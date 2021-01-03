الحراك الوطني الديمقراطي: التطور في ملف الانتخابات يشكل استجابة لمطلب سياسي وحق من حقوق الشعب

وطن: قال الحراك الوطني الديمقراطي الفلسطيني انها تتابع ما قبل حول استجابة الرئيس محمود عباس لاجراء الانتخابات الفلسطينية للمجلس التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني؛ في ضوء رسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية التي بعثها الى الرئيس.

وقال الحراك في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه ان هذا التطور نعتبره يشكل استجابة لمطلب سياسي وحق من حقوق الشعب الفلسطيني طال النضال من أجله؛ وهو الطريق نحو التغيير والاصلاح السياسي الداخلي ومرتكز أساسي في بناء علاقاتنا الخارجية .

واضاف الحراك ان أعضاء المجلس التشريعي المنتخبون يشكلون جزءا من المجلس الوطني الفلسطيني الذي يجب ان تستكمل آليات انجازه بالانتخاب او بالتوافق حسب واقع الشتات وظروف كل موقع من مواقعه.

وتابع الحراك "نأمل ان تكون الجدية في الانتخابات للتشريعي والرئاسي والمجلس الوطني وبارادة وطنية شاملة تعكس الروح الايجابية التي استبشرنا بها خيرا في اجتماع الامناء العامين في ايلول الماضي هي الاساس الذي ننطلق منه نحو وحدتنا الداخلية والجغرافية".

وقال الحراك انه سيواصل ومعه تيارات واسعة من الحركات الاجتماعية ومن قطاعات المرأة الفلسطينية والشباب نضاله من أجل التغيير الديمقراطي ومن أجل الدفاع عن حقوق شعبنا في الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية ومواجهة الاحتلال حتى التحرير .

