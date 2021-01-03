أجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً

وطن: توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الأحد، صافيا الى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غد الاثنين، يكون الجو صافيا الى غائم جزئي، وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبعد غد الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وبارداً فوق المناطق الجبلية، بارداً نسبياً في بقية المناطق، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء القادم، يكون الجو غائماً جزئياً، وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.