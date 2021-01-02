القدس المحتلة: تسجيل 7 وفيات و 223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في خلال يومين

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني، عضو "وحدة مكافحة كورونا" بالقدس المحتلة، عن تسجيل 7 حالات وفاة أمس واليوم في مدينة القدس، بسبب إستمرار تفشي فيروس كورونا.

وذكر الطبيب الجبريني أن الوفيات تعكس الوضع المقلق خصوصاً في ظل وجود أكثر من 115 حالة بين متوسطة وخطيرة في المستشفيات.

وتم تسجيل 5 حالات وفاة يوم أمس وحالتين اليوم، في كل من أحياء، رأس العامود في البلدة القديمة، الشيخ جراح، مخيم شعفاط ( راس خميس)، شعفاط وبيت حنينا، ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس الى 153 حالة.

وحول الإصابات قال الجبريني إنها انخفضت قليلاً مقارنة مع الأيام الماضية لكن معدلاتها تبقى مرتفعة ،حيث تم تسجيل 153 إصابة أمس الجمعة ، و70 إصابة اليوم السبت، مقابل تسجيل 268 حالة شفاء، ليصل عدد الإصابات النشطة حالياً في المدينة الى 1437 حالة .

ووجه الجبريني نداء للمواطنين في مدينة القدس بضرورة الاستمرار في نهج الصحة العامة لا سيما وأن الفيروس لا يزال منتشرا بيننا، مطالباً بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم.