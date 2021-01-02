الاتحاد الأوروبي يدعو الاحتلال للتحقيق بجريمة اطلاق النار على الشاب أبو عرام في الخليل

وطن: دعا الاتحاد الأوروبي، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى التحقيق السريع في اطلاق النار على الشاب هارون أبو عرام (24 عاما)، من قرية التوانة في مسافر يطا، جنوب الخليل، ومحاسبة الجناة.

وشدد الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي، السبت، على رفضه للاستخدام المفرط وغير المتناسب للقوة، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت أمس النار على أبو عرام، بينما كان يعيد بناء منزله، الذي هدمته في تشرين الثاني/ نوفمبر المنصرم، مخالفة بذلك للقانون الدولي.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس، إصابة المواطن أبو عرام برصاصة في رقبته من مسافة الصفر، ما تسبب له بشلل رباعي. للمزيد اضغط هنا