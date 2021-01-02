الشرطة تلقي القبض على المشتبه بهما باطلاق النار الذي ادى لوفاة اثنين في كفر عقب

وطن: أعلنت الشرطة، مساء السبت، أنها ألقت القبض على المشتبه بهما، بإطلاق النار، الذي أدى لوفاة اثنين في كفر عقب، بضواحي القدس.

وكان الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ازريقات، أكد أن مواطنيْن قتلا، وأصيب آخرون، في شجار عائلي وقع في بلدة كفر عقب، شمال مدينة القدس المحتلة.

وأضاف بأن الشجار وقع بين أبناء عمومة من البلدة، وأسفر عن وقوع قتيلين وإصابة عدد من الأشخاص، مشيراً إلى أن الشجار أدى أيضا إلى احراق عدة محلات تجارية في البلدة.

واكد ارزيقات أن قوة كبيرة من الأجهزة الأمنية بقيادة قائد المنطقة العميد حافظ الرفاعي وصلت إلى بلدة كفر عقب لفض الشجار وفرض الأمن.