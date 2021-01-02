وتعلن انتظام دوام المدارس للصفوف الأساسية ودور الحضانات ورياض الأطفال وطلبة التوجيهي
الحكومة تقرر استمرار منع التنقل الليلي في كافة المحافظات لمدة أسبوعين والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت
وطن: قررت الحكومة استمرار منع التنقل والحركة الليلية في كافة المحافظات، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، بدءا من غد الأحد، ولمدة أسبوعين، تفيما منع الحركة منعاً باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين.
وفي مؤتمر للناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أعلن انتظام دوام المدارس لطلبة الصفوف الأساسية من الصف الأول حتى السادس، إضافة الى طلبة الثانوية العامة، وفق النظام التعليمي المدمج.
فيبما تنتظم باقي الصفوف بعد أسبوعين وفق تعليمات وإجراءات ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم لاحقا، إلى جانب انتظام الدوام بدور الحضانة ورياض الأطفال، فيما الجامعات تبقى مغلقة مع اتباع نظام التعليم الإلكتروني.
وبين أنه سيتم تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، كما تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
كما أعلن أن أي منطقة تزداد فيها أعداد الإصابات تغلق فوراً.
وقال إنه سيكون هناك بروتوكول خاص للصلاة في دور العبادة.
وأعلن ملحم منع دخول أهالينا بالداخل إلى الضفة، ويمنع دخول وخروج العمال من وإلى والداخل.
وقال إن صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم تعمل بنسبة عمل 30%، بينما يمنع إقامة الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بكافة أشكالها.
وقال إن على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا، وأشار أن البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأحد، فيما تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.
كذلك أوضح أنه سيطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.