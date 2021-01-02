الحكومة تقرر استمرار منع التنقل الليلي في كافة المحافظات لمدة أسبوعين والإغلاق الكامل يومي الجمعة والسبت

وطن: قررت الحكومة استمرار منع التنقل والحركة الليلية في كافة المحافظات، من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، بدءا من غد الأحد، ولمدة أسبوعين، تفيما منع الحركة منعاً باتا في جميع المحافظات يومي الجمعة والسبت ولمدة أسبوعين.

وفي مؤتمر للناطق باسم الحكومة ابراهيم ملحم، أعلن انتظام دوام المدارس لطلبة الصفوف الأساسية من الصف الأول حتى السادس، إضافة الى طلبة الثانوية العامة، وفق النظام التعليمي المدمج.

فيبما تنتظم باقي الصفوف بعد أسبوعين وفق تعليمات وإجراءات ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم لاحقا، إلى جانب انتظام الدوام بدور الحضانة ورياض الأطفال، فيما الجامعات تبقى مغلقة مع اتباع نظام التعليم الإلكتروني.

وبين أنه سيتم تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، كما تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.

كما أعلن أن أي منطقة تزداد فيها أعداد الإصابات تغلق فوراً.

وقال إنه سيكون هناك بروتوكول خاص للصلاة في دور العبادة.

وأعلن ملحم منع دخول أهالينا بالداخل إلى الضفة، ويمنع دخول وخروج العمال من وإلى والداخل.

وقال إن صالونات الحلاقة والنوادي الرياضية والمقاهي والمطاعم تعمل بنسبة عمل 30%، بينما يمنع إقامة الأعراس والحفلات وبيوت العزاء والمهرجانات والتجمعات بكافة أشكالها.

وقال إن على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص اقسام لاستقبال مرضى كورونا، وأشار أن البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأحد، فيما تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

كذلك أوضح أنه سيطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.