وطن تتابع ... ماذا بعد ترحيب الرئاسة برسالة حماس حول إنهاء الانقسام وملف الانتخابات.

الجبهة الشعبية لوطن : إنهاء الانقسام بحاجة لنضال وطني لانه تمأسس واصبحت هناك مؤسسات واشخاص مستفيدون من هذه الحالة.

حزب الشعب لوطن : بيان الرئاسة مهم ويجب الاستمرار في الجهود ذاتها وعدم عرقلتها في اية تفاصيل تعود بنا الى مربعات سابقة

المبادرة الوطنية لوطن : المطلوب تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية والبدأ بمعالجة كل مظاهر الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة

الجبهة الديقراطية لوطن : الجدية في انهاء الانقسام تتطلب عقد الاجتماع الثاني للامناء العامين للفصائل واخراج الحوار من طابعه الثنائي الى طابعه الوطني الجامع .

حماس لوطن : رسالة "هنية " هي استمرار لجهود الحركة الهادفة لترتيب البيت الفلسطيني واعادة بناء النظام السياسي

وطن للانباء : اكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كايد الغول لوطن ان قبول حركة حماس بمبدأ اجراء الانتخابات بشكلٍ متوالي وليس بالتوازي جاء وحسب تقديره بعد اتصالات عربية مع حركة حماس وتقديرا لطبيعة التطورات في المنطقة والتي لا يمكن مواجهتها الا بتغليب موضوع الوحدة على قضايا الخلاف ، وبالتالي موقف حماس هو ناجم عن قراءة للتطورات في المنطقة ثم انه ايضا ناجم عن تدخلات عربية مع حماس وقد وعدتها هذه الاطراف بتوفير كل الضمانات لها بان تكون الانتخابات نزيهة .

وفي تعقيبه على بيان الرئاسة الذي رحب برسالة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية بشأن انهاء الانقسام واجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن والترابط ، اكد الغول ان انهاء الانقسام بحاجة لنضال وطني لانه تمأسس واصبحت هناك مؤسسات واشخاص مستفيدون من هذه الحالة ، وبالتالي نحن امام عقبات حقيقية في طريق انهاء ملف الانقسام ، اولا الاحتلال سيكون طرفا في ايجاد هذه العقبات وسيعمد لتعطيل الجهود منطلقا في ذلك باعتبار ان الانقسام مصلحة اسرائيلية بالدرجة الاولى .

كما اكد الغول ان المطلوب فلسطيينا اليوم هو انه لا مناص من انهاء الانقسام على قاعدة انه لا افق بإمكانية الوصول الى حلٍ مع الاحتلال من خلال المفاوضات ، وان على حركتي فتح وحماس الوصول الى قناعة مفادها ان استمرار الانقسام لن يجلب لهما اية منافع شخصية وحزبية ، وان ضرره الاكبر على القضية الوطنية يحتم على الجميع بذل كل الجهود لانهاء الانقسام والوحدة في مواجهة كل التحديات.

من جانبه اكد الامين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي لوطن اهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في لقاء الامناء العامين للفصائل الفلسطينية وما تلاه من اجتماعات بما في ذلك التفاهم على موضوع الانتخابات والذي لا بد ايضا من معالجة افقه السياسي .

كما اكد الصالحي ان بيان الرئاسة مهم يدعم ويعزز هذا االاتجاه وبالتالي المهم استمرار الجهود ذاتها وعدم عرقلتها في اية تفاصيل او طرح قضايا جديدة تعيدنا الى مربعات سابقة .

كما أكد الصالحي أن المعيار الاساسي هو المتابعة والمثابرة في تنفيذ هذه القضايا بحيث يبقى المسار ثابت باتجاه انهاء الانقسام وعدم العودة الى اية قضايا قد تعيق هذه الجهود .

واشار الامين العام لحزب الشعب الى ان حزب الشعب الذي تلقى رسالة مماثلة من هنية أكد على دعمه لاي توجه ايجابي في هذا الاتجاه ، وكما قلنا دائما ان شعبنا يجب ان يراقب كل هذه القضايا بحيث لا يسمح بالعودة الى الخلف وتكرار اية مظاهر للعرقلة ، ولذلك يجب ان تبقى الارادة الشعبية ضاغطة باتجاه انهاء الانقسام.

من جانبه رحب الامين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي بخطوة حركة حماس بالموافقة على اجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني بالتزامن والترابط ووفق التمثيل النسبي الكامل بخاصة وان اصرار حماس في وقتٍ سابق على اجراء الانتخابات بالتوازي وليس التوالي كان يمثل عقبة امام جهود انهاء الانقسام .

كما اكد البرغوثي لوطن في الوقت ذاته اننا بحاجة لجهود كبيرة لانهاء الانقسام لان الامر لا يقتصر فقط على الموافقة على اجراء الانتخابات ولكن اعداد التحضيرات اللازمة لها بشكلٍ جدي ، وهو الامر الذي يتطلب البدء فورا بتشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية وتبدأ بمعالجة كل مظاهر الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبحيث نصل الى يوم الانتخابات بشكلٍ مريح ولكي تتم هذه الانتخابات دون اية عقبات.

كما أكد البرغوثي وجود تطورٍ ايجابيٍ بعد تلقيه ايضا رسالة من اسماعيل هنية قبل يومين تتضمن كل التوجهات الجديدة ، مرحبا في ذات السياق بموقف الرئاسة الفلسطينية ، والمهم ان يلمس الجميع خطوات جدية وملموسة تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني بخاصة في ظل تصاعد ممارسات الاحتلال وتهديدات صفقة القرن وكذلك تحديات جائحة كورونا .

كما اكد البرغوثي ان الجدية في خطوات انهاء الانقسام تتمثل بالعمل الفوري على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية حتى يتم اجراء الانتخابات بشكلٍ مريح .

بدوره أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين رمزي رباح لوطن ان المفروض تهيئة الاجواء العامة للانطلاق باتجاه حوارٍ وطنيٍ جديٍ لبحث الترتيبات المتعلقة باجراء الانتخابات وايضا تقصير الفترة الزمنية المطلوبة من اجل اجراء هذه الانتخابات فبدل من اجرائها خلال ستة شهور يمكن ان تتم خلال ثلاثة شهور وتصدر بمرسومٍ واحد .

كما اكد رباح ضرورة الدعوة لعقد الاجتماع الثاني للامناء العامين للفصائل لاستكمال البحث بما توصل له الاجتماع الاول ووضع آليات عمل لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبما في ذلك اليات التحضير للانتخابات والتقارب السياسي والميداني والاستراتيجية المشتركة في هذه المرحلة لمواجهة كل التحديات ، الى جانب كيفية توحيد الجهود لمواجهة كل ما يعصف بالقضية الفلسطينية الوطنية وهو الامر الذي يحتاج لاجتماع على مستوى الامناء العاميين للفصائل وبرئاسة الرئيس محمود عباس ، مؤكدا أهمية إخراج الحوار من اطاره الثنائي الى اطاره الوطني الاجمع لتكون القرارات وطنية ويلتزم بها الجميع ويعمل على تحقيقها وانجازها .

بدوره اكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم لوطن ان رسالة اسماعيل هنية هي استمرار لجهود الحركة الهادفة لترتيب البيت الفلسطيني واعادة بناء النظام السياسي للمنظمة والسلطة .

كما أكد قاسم ان حركة حماس تبادر مرة اخرى في مسار المصالحة لادراكها على القيمة استراتيجية لتحقيقها خاصة في ظل ما تمر به القضية الفلسطينية ، متمنيا في الوقت على القيادة ابداء ايجابية حقيقة وخطوات عملية لاطلاق جدي وحقيقي لمسار المصالحة .

وكانت الرئاسة أعلنت اليوم أن الرئيس محمود عباس تسلم رسالة خطية من إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، نقلها له اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، وبعد الاطلاع على الرسالة، أعطى الرئيس توجيهاته لرجوب، بإبلاغ حركة حماس بترحيبه بما جاء في الرسالة بشأن إنهاء الانقسام وبناء الشراكة وتحقيق الوحدة الوطنية من خلال انتخاباتٍ ديمقراطية بالتمثيل النسبي الكامل، انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بالتتالي والترابط، وتأكيده على التزام حركة فتح بمسار بناء الشراكة والوحدة الوطنية.

وقد قرر الرئيس دعوة الدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، للاجتماع به لبحث الإجراءات الواجبة الاتباع لإصدار المراسيم الخاصة بالانتخابات وفق القانون.