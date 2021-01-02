بلدية كفر عقب تناشد رجال الإصلاح والتنظيم وجميع الفعاليات بالتوجه الفوري الى المنطقة لفض الشجار

وطن: ناشدت بلدية كفر عقب، اليوم السبت، رجال الإصلاح والتنظيم وجميع الفعاليات والمؤسسات في كل مكان ومحافظة القدس، بالتوجه الفوري الى منطقة كفر عقب لفض شجار عنيف تخلله إصابات وربما وقوع ضحايا وحرق محلات وسيارات قرب قاعات الأندلس.

وأضافت البلدية في بيان لها، أن هذه مناشدة عاجلة واستغاثة لكل رجال الإصلاح والتنظيم وجميع الفعاليات والمؤسسات في كفر عقب.