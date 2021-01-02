كهرباء القدس تباشر في تدريب موظفي مركز الاتصال لرفع كفاءتهم بما يتلاءم مع متطلبات العصر

وطن: باشرت شركة كهرباء محافظة القدس في تدريب موظفي مركز الاتصال والمعلومات التابع للشركة لرفع كفاءة موظفي المركز، وذلك انسجاماً مع الخطة الخمسية التي أطلقها مجلس إدارة الشركة بهدف تعزيز التواصل الفعال مع جمهور المشتركين بطريقة مهنية وعصرية.

وأكد المهندس هشام العمري رئيس مجلس إدارة كهرباء القدس ومديرها العام أن هذه الخطوة التي تترافق مع انطلاق العام الجديد من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نوعية الخدمات التي يوفرها المركز للمشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة، بما فيها خدمات الرد الآلي لاستقبال بلاغات واستفسارات المشتركين؛ كالتبليغ عن الأعطال الكهربائية، واستقبال الشكاوي، أو خدمات قطع وربط التيار الكهربائي، وغيرها من الخدمات الأخرى.



وأضاف العمري أن الاستثمار بالعنصري البشري يعد من أهم الأولويات التي تضعها الشركة ومجلس إداراتها نصب عينيه لرفع كفاءة الموظفين داخلياً وخارجياً في مختلف المجالات سواء على الصعيد الإداري أو الفني من خلال الدورات والتدريب الذي يتلقونه، لتطوير وصقل مهاراتهم المهنية والعملية، وذلك للحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة للمشتركين، بما يتلاءم مع متطلبات العصر الحديث.



يذكر أن كهرباء القدس نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير مركز الاتصال والمعلومات، وإدخال أنظمة تكنولوجية متطورة وحديثة ضمن المعايير الدولية المتعارف عليها، بهدف التسهيل على المشتركين في الحصول على الخدمات الكهربائية المختلفة التي تقدمها الشركة لمشتركيها في مختلف مناطق الامتياز.