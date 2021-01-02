الصحة: 25 وفاة و1064 اصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 25 وفاة و1064 اصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وأضافت: أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.6%، ونسبة الوفيات 1.0%، من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 14 حالة وفاة في الضفة الغربية " طولكرم 1، رام الله 4، ضواحي القدس 3، جنين 1، نابلس 2، الخليل 3"، قطاع غزة 11 حالة وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " أريحا (12)، سلفيت (22)، طولكرم (43)، رام الله (102)، ضواحي القدس (17)، بيت لحم (29)، جنين (55)، نابلس (42)، الخليل (25)، قلقيلية (5)، طوباس (8)"، قطاع غزة (704).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: " أريحا (12)، سلفيت (42)، طولكرم (72)، رام الله (182)، بيت لحم (166)، جنين (82)، نابلس (197)، الخليل (149)، طوباس (15)"، قطاع غزة (560).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 119 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.