الاونروا : وفرنا 80% من قيمة رواتب موظفينا وتوقعات بصرفها خلال أيام

وطن: أوضحت المتحدثة باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" تمارا الرفاعي، أن الوكالة تمكنت من توفير نحو 80 في المائة من رواتب موظفيها لشهر ديسمبر الفائت، ولم يتم توفير المبلغ كاملا، وأنه سيتم صرفه منتصف الأسبوع المقبل.

وأشارت الرفاعي إلى أن الوكالة الأممية تواجه أزمة مالية خطيرة تفاقمت عام 2020.

وكان اتحادات العاملين في "الاونروا" رفضت صرف الراتب منقوص، ومجزأ، فيما أكد المؤتمر العام لاتحادات العاملين في الوكالة عدم قبول تجزئة الرواتب.

وكانت "الاونروا" أعلنت منتصف كانون الاول الماضي حاجتها لـ40 مليون دولار لدفع رواتب موظفيها وتقديم خدمات أساسية مباشرة خصوصا في سوريا وقطاع غزة.