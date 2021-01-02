صحة غزة: 11 حالة وفاة و704 إصابات بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم السبت، وفاة 11 مواطناً بفيروس كورونا وتسجيل "704" إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين وصلت اعداد الحالات الحرجة الخطيرة والحرجة لـ151 حالة والحالات التي تحتاج الي رعاية طبية في المستشفى 268 حالة.

وبينت الصحة خلال تقريرها الوبائي اليومي عن اجراء 1953 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية ن وتعافي 560 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

واشارت الى ان اجمالي تراكمي المصابين 41968 اصابة ، في حين بلغت اجمالي الحالات النشطة 9816 حالة ، واجمالي المتعافين 31766 حالة ، واجمالي الوفيات 386 حالة وفاة.