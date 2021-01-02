الداخلية: لجنة الطوارئ ستوصي للرئيس بتمديد حالة الطوارئ، ومن المرجح تمديد اجراءات الاغلاق الحالية لمدة اسبوعين

وطن: توقع الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر أن يجري تمديد العمل بإجراءات الإغلاق التي كانت متبعة حتى مساء الجمعة، لمواجهة فايروس كورونا.

وقال نمر في تصريحات لتلفزيون فلسطين ، اليوم السبت أنه من المؤكد أن لجنة الطوارئ العليا ستوصي الرئيس بإعلان حالة الطوارئ من جديد.

وأضاف أن من المرجح التوجه لتمديد الإجراءات الحالية لمدة أسبوعين جديدين بعد تحقيق انخفاض طفيف في أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

ويترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم، اجتماعًا للجنة الطوارئ العليا، بعد قرار متأخر الليلة الماضية بفتح جميع القطاعات للعمل السبت وليومٍ واحدٍ فقط وفق إجراءاتٍ وتدابير وقائية إلى حين صدور بيان عن لجنة الطوارئ يحدد شكل وطبيعة الإجراءات الوقائية الجديدة.