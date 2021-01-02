حالة الطقس

رام الله - وطن: لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد في ساعات الصباح خصوصا في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس مع عبور سحب عالية في السماء، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق مع استمرار ظهور السحب العالية في السماء، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.

أما يوم غد الأحد، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد في ساعات الصباح خصوصا في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة نسبياً في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية مع هبات نشطة أحياناً.