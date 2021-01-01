قتل تحت حماية القانون

كتبت حلا عوينة : ما هو التعريف العالمي للشرف؟ هو صفة تمس النفس والخلق فهو كرامة ونزاهة وصفة تضع الإنسان بمثابة التقدير والتعريف شامل يخص أي انسان كان ذكراً أو انثى هذا التعريف الذي لا نتبعه نحن العرب فالسؤال من الذي غير المعنى الشرف. سكين تقطر دماً يمسك بها رجل في الخمسين من عمره يرافقه ابنه الأكبر تتلاحق انفاسهما من أجل سرعة إنهاء المهمة وعلى الأرض جسد نتج عنه بركة دماء والتي تحولت الى اللون الداكن مع مرور الوقت جرائم الشرف العائلي موديل هذا الزمن.

قبل الفي عام أوقف عيسى عليه السلام رجم النساء ثم جاء الإسلام واوقف وأد البنات في الغرب أرسلوا المرأة الى الفضاء ونحن مازلنا نقايض الشرف بالدماء. السجن هو مكان من ارتكب مخالفة بحق القانون ان كان يستحق هذه العقوبة لكنه في الوقت ذاته ليس الا ممراً للعبور لمن تجرأ وقتل على خليفة ما يسمى بالحفاظ على شرف العائلة. نساءٌ يقتلن خنقاً أو حرقاً او طعناً باسم الشرف تمارس جرائم وحشية. جرائم القتل بدعوى الشرف هذا ما يزعمه الجاني وما يوصف بمجتمعنا بعملية غسل العار.

الى متى كل جريمة قتل امرأة تلتصق بها عبارة الشرف وكأن النساء لا يقتلون إلا بسبب الشرف؟ في مجتمعنا ذكوري قدمنا سلطة الذكور حتى وصل بهم ان يكون قرار الحياة والموت بيدهم وما أسوأ من قاتل إلا من يبرر له.

الاب او الأخ او الزوج هم السند هم مصدر الأمان والرحمة والود من صنع منهم ذلك السفاح المجرم القاتل الذي قتل ابنته او زوجته بدم بارد تلك العادات البالية البيئة المؤثرة وبعض التقاليد كلها مؤثرات صنعت.

الإسلام يحرم تلك الأفعال. الإسلام قال رفقاً بالقوارير ونحن في زمن كُسِرت جميع القوارير.صرخات قبل كل ضحية، صرخات اسراء غريب، صرخات أحلام، هذه الصرخات تطلب المساعدة من الغريب لحمايتها من هم سندها. ولكن ما من مستجيب للصرخات.