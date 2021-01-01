وزارة الداخلية: يوم غد السبت غير مشمول بالاغلاق الى حين صدور تعليمات جديدة

وطن: قالت وزارة الداخلية ان العمل بالاجراءات الوقائية وإجراءات الطوارئ المتخذة بموجب قرار دولة رئيس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 "طوارئ"، ستنتهي هذه الليلة من الناحية القانونية ، ويوم غد السبت غير مشمول بالاغلاق الى حين صدور تعليمات جديدة.

ونشرت وطن مساء اليوم تقريرا حول التزام الحكومة الصمت منذ يوم الخميس إزاء طبيعة الإجراءات التي ستكون عليها المحافظات غدا السبت، وتساؤلات المواطنين حول تلك الاجراءات خاصة ان اجراءات الحكومة السابقة من الناحية القانونية تنتهي غدا صباحا.

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وقالت الداخلية في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه ان "رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية سيترأس يوم غدٍ السبت اجتماعاً للجنة الطوارئ العليا التي تضم وزارة الصحة واللجنة الوبائية وأعضاء من اللجنتين التنفيذية والمركزية ووزراء و ذلك بالتزامن مع انتهاء الإطار الزمني لحالة الطوارئ ".

وقالت الداخلية انه "من المتوقع أن ترفع اللجنة توصية إلى الرئيس بتمديد حالة الطوارئ و اتخاذ الإجراءات و التدابير الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا على ضوء ما ستستمع إليه من اللجنة الوبائية ووزارة الصحة حول المنحنى الوبائي الذي سجل انخفاضاً طفيفاً خلال الفترة الماضية مع التزام المواطنين بالتدابير والإجراءات الاحترازية".

و قال الناطق باسم وزارة الداخلية غسان نمر بأنه سيترك لجميع القطاعات العمل ليوم غدٍ السبت و ليومٍ واحدٍ فقط وفق إجراءاتٍ و تدابير وقائية إلى حين صدور بيان عن لجنة الطوارئ يحدد شكل و طبيعة الإجراءات الوقائية الهادفة لتسطيح المنحنى الوبائي.