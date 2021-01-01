هل تعود الحياة لطبيعتها غدا السبت مع انتهاء اجراءات الحكومة؟ .. المواطن ينتظر الاجابة

- وطن: مع فجر يوم غد السبت 2 كانون ثاني/يناير، تنتهي الإجراءات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية المتعلقة بمواجهة تفشي فيروس "كورونا".

وكانت الإجراءات السابقة تقتضي فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، لكن مع انتهاء فترة الإجراءات التي حددتها الحكومة غدا صباحا، فإنه من المقرر ان لا يطبق الإغلاق ليوم غد السبت، وأن تعود الحياة لطبيعتها في جميع المحافظات.

وكان رئيس الوزراء محمد اشتية قد قال في 17 ديسمبر ان "الحكومة قررت إغلاق المدارس الحكومية والأهلية والخاصة والجامعات والمعاهد كافة اعتبارا من يوم الأحد المقبل، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطة وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا، كما جرى المصادقة على تمديد العمل بالإغلاق الليلي من 7 مساء وحتى 6 صباحاً في مختلف المحافظات، والاستمرار في فرض الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت ويستثنى من ذلك المخابز والصيدليات، والإبقاء على منع التنقل بين المحافظات بما يشمل القدس، ومنع توجه عمال الداخل من وإلى الأراضي الفلسطينية والمبيت في أماكن العمل، ومنع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات، حتى صباح 2/1/2021."

ولم تعلن الحكومة عن اي قرارات جديدة حتى الآن سواء بتجديد الإجراءات السابقة أو انتهاء العمل بها، علما ان اجتماعا سيعقد يوم غد للجنة الطوارئ العليا غدا السبت لاتخاذ قرار بذلك واعلانه للجمهور.

وينتهي الليلة الساعة 12 قرار الرئيس محمود عباس بشأن إعلان حالة الطوارئ وتفويض رئيس الحكومة بشأن الاجراءات التي تتخذها، وقد جرت العادة في المرات السابقة ان يتم تجديد قانون الطوارئ بعد مرور يوم واحد من انتهاء التمديد الأول.

وقال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله والبيرة محمد زيد النبالي لـ وطن ان المحلات التجارية سوف تفتح أبوابها غدا صباحا كالمعتاد نظرا لأن قرار الرئيس بشأن حالة الطوارئ ينتهي منتصف الليلة، وان قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 ديسمبر قد حدد انتهاء الإجراءات صباح يوم السبت 2 كانون ثاني/يناير.

ولفت النبالي ان اجتماعا سيعقد غدا للجنة الطوارئ وعلى اثرها يصدرون قرارات جديدة، مضيفاً " لم يتم إبلاغنا بأي قرارات جديدة، ولكن حسب توقعاتنا فإن الحكومة ستبقي الإجراءات السابقة على ما هي عليه، اي الاغلاق الذكي".

وكانت غرفة تجارة وصناعة نابلس قد اعلنت مساء اليوم انه "التزاماً بقرار مجلس الوزراء الصادر يوم ٢٠٢٠/١٢/١٧ والذي يقضي بانتهاء الإجراءات الأخيرة في صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢. فإننا وبناءا على ما ذكر أعلاه نعلمكم بانتظام الدوام واستقبال المراجعين غدا السبت الموافق ٢٠٢١/٠١/٠٢ ضمن ساعات العمل الرسمي اعتبارا من الساعة ٨:٠٠ صباحا وحتى الساعة ٢:٠٠ ظهراً."

كما وجهت غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة مساء اليوم الجمعة قرارا الى التجار قالت فيه "بناء على قرار مجلس الوزراء الخاص بحالة الطوارئ والإجراءات التي امتدت لمدة أسبوعين بدءا من 17/12/2020 وتنتهي صباح غد السبت الموافق 2/1/2021 فإن المحلات التجارية تعمل بشكل طبيعي فتح المحلات والمنشآت الاقتصادية _ منذ صباح الغد السبت، آملين منكم الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامه، ودمتم بالف خير."

منذ يوم الخميس التزمت الحكومة الصمت إزاء طبيعة الإجراءات التي ستكون عليها المحافظات يوم السبت، ورغم تساؤلات المواطنين حولها الا ان الحكومة حتى اللحظة لم تصدر اي تعليق أو بيان حول ما ستكون عليه الإجراءات خاصة ان يوم السبت هو يوم اغلاق شامل يُمنع به الحركة بشكل نهائي.