اسماء سلامة تكتب لوطن .. حتى اللحظة الأخيرة

انتهي العام 2020 ، العام الاستثنائي على كافة المستويات ، وبكل المقاييس للعالم بأسره ، لم يكن كما توقعه الكثيرون ، إلا أنه جاء متميزا بكوارثه كتميز رقمه الذي تفاءل به الكثيرون ، وصدموا بالواقع المرير .

كان عام استغلال الظروف بامتياز ، الظروف التي مازال مختلف على سبب حدوثها في العالم ، هل هي طبيعية أم أنها مقصودة ، هل تم استهداف العالم أجمع بهذا الفيروس لتمرير العديد من المشاريع الاستراتيجية وتغيير خرائط قائمة ، وإعادة توزيع ثروات ، هل استهدف العالم لجني الأموال ، وفرض السيادات ، حرب من نوع جديد.

لا ننسى أن بعض الأحداث في العالم جاءت مستغلة للحالة التي يعيشها المواطنون في أنحائه وشغلهم عن كل ما يدور حولهم بهوس الحماية من الفيروس ، كتشغيل سد النهضة في أثيوبيا ، والمجاهرة بالتطبيع مع الاحتلال ، بعد أن كان يتم في الكواليس والغرف المغلقة وتحت الطاولة . وقد يكون أمر إشعال فتيل الخلاف بين أرمينيا وأذربيجان من جديد أحد هذه الأحداث التي فرضت على الشعوب أثناء انشغالها بتبعات الوباء .

كما أن بعض الأحداث جاءت لتزيد من وطأة الظروف الاقتصادية السيئة التي عانى منها العالم جراء الفيروس ، فتزيد من خنق المواطنين ، كتفجير ميناء بيروت ، وفياضات السودان .

إلا أن الأمر الذي استحدث على صعيد العالم هو الحمى المصاحبة للفيروس ، حمى اللقاحات ، قدرة تلك الدولة على انتاج لقاح ، وعدم مقدرة الأخرى ، قبول لقاح هذا الدولة ومحاربة لقاح الأخرى ، هي حرب لا شك في ذلك ، لأن المنتج للقاح سيحظى بثروات العالم ، ويتحكم بسلامة الناس وحياتهم . كنا نسمع عن سباق التسلح وبتنا نرى سباق الاستحواذ على اللقاح .

كنت قد كتبت سابقا عن اهمال " الوضع الوبائي الحالي " في الصين مصدر هذا الفيروس ، ومصدرته للعالم ، وأعود الآن لأقول ، في الوقت الذي فرضت فيه حكومات العالم الإجراءات والإغلاقات ، وحدت من قدرة الناس على الحركة ، ومنعت من تجمعات الناس للاحتفال برأس السنة التي يحتفلون به كل عام ، احتفلت ووهان الصينية بليلة رأس السنة كالمعتاد ، مازال التساؤل قائما ويزيد إلحاحا في طلب الإجابة ، ماذا فعلت الصين لتحد من انتشار الفيروس في أراضيها وتنعم بحياة شبه طبيعية في حين يعاني العالم .

لم يكن الحال لدينا مختلفا عن بقية العالم في سوء الأيام التي مرت خلال هذا العام ، إن لم تكن أيامنا أكثر سوءا ، فلدينا ما يكفينا من الأزمات قبله ، وجاء ليزيدها الفيروس اللعين وتبعاته .

إلا أن الوضع الداخلي لدينا هو ما يبعث في نفسي التشاؤم ، الإخفاقات الكبيرة التي واجهتنا ، في تغيير ولو بسيط على المشهد الداخلي الفلسطيني ، الذي لم يلاحظ أي توجهات حقيقية نحو إحداثه على مختلف الأصعدة ، وكأن هناك رسالة تقول الوضع القائم هو المفترض أن يكون ، ولا نية لتغيير أو تعديل ، وأن علينا التعايش معه كما هو ، مع الضرب بعرض الحائط كل الدعوات هنا وهناك إلى ضرورة الإصلاح .

لن أتحدث عن تفاصيل متعلقة بالوضع الفلسطيني كما شهدناه خلال العام ،ولكن ما سأتناوله ما حدث في اللحظات الأخيرة من العام ، وهي آخر سطر في الرسالة ربما .

تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في أعقاب الانتهاك لمقام النبي موسى وتدنيسه ، اللجنة التي شكلت على عجل وباشرت عملها على الفور ، والأمانة تقضي القول بأن نتائجها جاءت سريعة على غير المعتاد ، فغالبية لجاننا للتحقيق في مختلف القضايا تشكل ولكنها لا تنهي عملها ، ولا يتم الإعلان عن نتائجها . وينسى الناس اللجنة وعملها ...

كنت أتمنى أن تصاحب هذه السرعة في عمل اللجنة وإصدار تقريرها ، جرأة أكثر في التوصيات ، بما يتناسب وحجم الغاية التي شكلت من أجلها ، ما حدث ليس بالأمر البسيط ، ولا يمكن السكوت عنه ، ولا يجب تبرئة أحد ممن ساهموا من قريب أو بعيد في حدوثه ، لا يمكن لأحد أن يتنصل من المسؤولية .

ما حضرني عند قراءة توصيات اللجنة مساء الأمس ، الفيلم الذي قام ببطولته النجم الراحل " أحمد زكي " وكان بعنوان " ضد الحكومة " ، والذي وجه فيه البطل " المحامي " الاتهام لوزيرالتربية والتعليم ووزير النقل والمواصلات ، ومدير هيئة سكك حديد مصر .. عن الحادث الذي وقع بين قطار وحافلة تقل طلابا في رحلة مدرسية ، والذي أدى إلى عدد من الوفيات والإصابات .. الحرب الضروس التي قامت لإثناء ذلك المحامي عن قضيته ، والفشل الذي منيت به هذه المحاولات ، للوصول أخيرا إلى استدعاء كل من المسؤولين المطالبين بالمثول أمام القاضي بصفتهم وشخصهم .

أعرف أن ما نراه في الأفلام ليس بالضرورة أن يتم على أرض الواقع ، ولكن ما تم طرحه في تلك القضية وبتلك المعالجة الشاملة هو الأقرب للعدل والمنطق ، وإن تم رفضه واستهجانه من المسؤولين ، لا أحد فوق القانون ، ولا أحد أكبر من المثول أمامه إن أخطأ ، ففي النهاية مهما علت رفعة المنصب ، هو وظيفة تتطلب القيام بالواجبات ، وبالتالي لا بد من وجود الجزاء عند الإخفاق في أدائها ، وهو الأمر المفقود من مشهدنا ، لا مسؤول تتم مساءلته مهما كان إخفاقه وتقصيره ، فهو بمنأى عن مساءلة .

السلسلة التي يجب أن تساءل مبتورة ، وصلت إلى حد موظفين عاديين ، نعم قصروا في أداء وظيفتهم ، وتجاوزوا ربما الصلاحيات الممنوحة لهم ، ولكن الوقوف عندهم وعدم استكمال الصعود في السلسلة هو أمر غير مفهوم وغير مقبول على الإطلاق ، لأن ما جرى في اهميته يتجاوز حدود هؤلاء الموظفين دون إعفائهم من المسؤولية طبعا .

كنا نتمنى أن يكتمل التقرير الذي أصدرته اللجنة ، وأن نرى لأول مرة الجرأة في توجيه الاتهام للمسؤول مباشرة ، أن تصلنا رسالة التغيير التي يتم التحدث عنها ، أن نجد الجدية التي نبحث عنها ، أن نجد ما يعيد لنا جزءا من ثقة مفقودة ، ولكن ما جرى يزيد من الفجوة القائمة ويعزز أزمة الثقة .

وبالنظر إلى الاتهامات الموجهة من قبل النيابة لمنظمة الحفل ، نرى أنه تم توجيه اتهامين لها ، الأول يرتكز للمادة 275 من القانون ، والثانية مخالفة إجراءات الإغلاق والتجمعات تبعا لحالة الطوارئ وإجرارات الحكومة المعلنة ..

تنص المادة المذكورة من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 60 " أن كل من خرب أو أتلف أو دنس مكان عبادة أو شعادا أو أي شيء تقدسه جماعة منالناس قاصدا بذلك إهانة دين أية جماعة من الناس أو فعل ذلك مع علمه بأن تلك الجماعة ستحمل فعله هذا على محمل الإهانة لدينها يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين أو بغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين دينارا" .

بالنظر لهذا القانون فإن الجرم واقع لا محالة على منظمة الحفل ، فلو تم نفي القصد في توجيه الإهانة لا يمكن التنصل من المعرفة برد فعلنا كمسلمين على القيام بمثل هذا الفعل المشين في أحد مساجدنا ، ونحن من نستاء ونثور ليل نهار على تدنيس الاحتلال والمستوطنين لباحات الحرم الشريف في القدس ، والحرم الإبراهيمي في الخليل ، ومقام النبي يوسف في نابلس ، فليس خفيا على أحد دفاع المسلمين عن أماكن عبادتهم ومقدساتهم ، ثم إن النية على عقد مثل هذا الحفل ، إن جاز تسميته حفلا في مقام النبي موسى هو بذاته غير مقبول من البدياة ، لم اختيار هذا المكان ، والتعامل معه على مكان تاريخي أثري وتجريده من قيمته الدينية ، لماذا لم يتم التوجه لمكان أثري آخر وهي كثير " قصر هشام في أريحا ، آثار سبسطية وغيرها ... ألم يقرأ القادمون تلك اليافطة الخضراء على الباب والتي كتب عليها :" مسجد ، ومقام النبي موسى " ، هل باتت ثقافتنا معدومة لدرجة عدم الاكتراث بما نقوم به داخل مسجد ، في حين أننا نفرض لبس الرداء الساتر على من يزور المسجد الأقصى من السياح ؟؟

والزحف الذي قام به أهلالقدس اليوم لأداء صلاة الجمعة في مقام النبي موسى لهو أكبر دليل على المكانة التي يحظى بهاالمكان دينيا للمسلمين ، وهي ردة فعل على الفعل الشائن فيه ، فالإهانة تمت وبقوة للمسلمين ومستهم بشكل مباشر ، وهذا ما تطرق له نص المادة 275 من قانون العقوبات .

كان التوقيف للمنظمين للحفل في مكانه ، ولكن السير في الإجراءات عليه أن يأخذ الطريقة الصحيحة للوصول للحكم العادل والمرضي في هذه القضية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء ، وطبيعة الحكم فيها ستحمل نتائج خطيرة على الأرض إن لم يكن الحكم مناسبا لحجم الجرم .

أما بخصوص التهمة الثانية وهي مخالفة الإجراءات المفروضة من الحكومة ، وهي الإغلاق الشامل ليومي الجمة والسبت ، والإغلاق الليلي من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا ، علينا أيضا انتظار الحكم لنعرف العقوبة ..

هذه التهمة بالذات هي ما ستقودني للحدث الآخر الذي جرى في الساعات الأخيرة للعام الماضي 2020 والذي أظهر لنا مرة أخرى عدم الجدية في الرغبة في التغيير ، وأكد على التناقضات بين الأقوال والأفعال على أرض الواقع ، ما حدث من مراسم لإشعال شعلة الثورة ، في ذكرى انطلاقة فتح ، لا أحد يستطيع المساس بتاريخ فتح ، التاريخ الذي تشربناه منذ صغرنا ، لا أحد ينكر فتح الانتفاضة ، فتح المنفى ، فتح الثورة ، ولكن حين تكون أنت في مركز المسؤولية ، وصنع القرار ، وتطالب جماهيرا الالتزام ببروتوكولات ، عليك أن تكون القدوة والمثل في الالتزام ، وليس أن تجاهر بخرق هذه القوانين ، التي ساءلت الآخرين على عدم التزامهم بها ، هذا التناقض هو ما يزيد من عمق الأزمة في الثقة الموجودة حاليا ، وعدم قناعة البعض " وهم ليسوابنسبة قليلة " بجدوى ونجاعة هذه الإجراءات ..

كنت أتمنى أن يخرج علينا من يعلن إلغاء كافة الاحتفالات بالانطلاقة تمشيا مع الإجراءات المفروضة حاليا ، واقتصارها على إيقاد الشعلة بأقل عدد ممكن ، حتى لو اقتصر الأمر على عشرة أشخاص فقط ، عندها ستظهر الجدية في الالتزام ، والعدالة في التعامل . وتتجلى القدوة والحرص على سلامة المواطن .

الوضع العام في منتهي الحساسية ، وبوادر عدم الالتزام باتت كبيرة ، وإن لم يتم التصرف بالحكمة المطلوبة ، لن تحمد عقبى ما سيحصل ، علينا الاتجاه للمساواة التامة في المساءلة واحترام القانون ، وعدم تطبيق القانون على المواطن الضعيف ، واستثناء المسؤول ، لا حصانة لأحد أمام القانون ، وإلا لن يتبق أي هيبة لقانون وأو نظام قضائي ، ولن يتبق أي دافع أمام أحد للالتزام بأي قانون ، وسيعم الفلتان ، هي رسالة لمن هم في أماكن صنع القرار ، يكفينا ازدواجيات في لتعامل مع الأمور ، ويكفينا تفردات بالقرارات دون الاكتراث لهم الناس وآرائهم . لا مجال للاستمرار في البحث عن مسببات نصنف تحتها الآراء المخالفة وتنسيبها تحت أجندات .. والتعامل مع القرارات على أنها مسلمات ، وعلى النظر للشخوص من خلال المناصب .. لا بد من وقفة جدية وسريعة وحاسمة .