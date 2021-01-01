سهى الطويل .. كم كنت جريمتنا

رام الله - فريق التحرير : كان الشعب الفلسطيني على موعد مع مفاجأة جديدة في الساعات الأولى للعام الجديد، وبالتأكيد لم تكن سارة، وقد القتها ارملة الرئيس الراحل ياسر عرفات عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، كما جرت عادتها في الشهور الاخيرة.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، ومع افتتاح الإمارات العربية بازار التطبيع والهرولة العربية الى حضن الاحتلال بتشجيع ودعم امريكي، ظهرت سهى عرفات عبر الاعلام العبري لتبرير التطبيع الاماراتي مع الاحتلال من جهة، و لمهاجمة القيادات الفلسطينية من جهة اخرى، ولعب دور الضحية من جهة ثالثة من خلال القول إنها تلقت تهديدات منهم بسبب اعتذارها للإمارات.

سهى عرفات التي غابت لسنوات عن المشهد السياسي الفلسطيني برمته، امتلكت الوقاحة الكافية لكي تنصب نفسها متحدثة باسم الشعب الفلسطيني، لتقدم باسمهم الاعتذار للإمارات لرفض الشعب للتطبيع مع الاحتلال والذي عبر عنه بأشكال مختلفة، وهو الأمر الذي لم يرق لها.

وينتظر الشعب الفلسطيني في كل عام سواء في ذكرى استشهاد الرئيس عرفات أو ذكرى انطلاقة فتح، ان تخرج الحركة ولو مرة الى العلن لتكشف تفاصيل ونتائج التحقيق في ذكرى اغتياله، لكنها حتى الآن لم تفعل، رغم الإجماع الفلسطيني على ان اسرائيل هي من تقف خلف اغتياله.

لكن سهى عرفات وفي الوقت الذي تحيي فيه حركة فتح ذكرى انطلاقتها السادسة والخمسين، عادت للظهور من جديد عبر صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية لتقديم صك البراءة للاحتلال من دم عرفات، وكأنها الوصية على دمه او المتحدثة باسم عائلته أو المشرفة على لجان التحقيق الخاصة باغتياله.

وقال سهى عرفات حسب ما نشرته الصحيفة ان "ياسر عرفات تعرض للتسمم بالتأكيد ، ولكن ليس من قبل إسرائيل ولكن من قبل أحد الفلسطينيين، اعتقد الجميع أن إسرائيل مذنبة، لكنني لا اتهمها. لقد قلت دائمًا إنه من السهل جدًا قول إسرائيل، لكنني لا أعتقد أن الإسرائيليين قتلوا عرفات. لو كانوا كذلك، فنحن ننتقم منهم منذ مئات السنين، الجميع يتهم إسرائيل، وفكرت ، ما هو الدليل الذي لديكم على أن إسرائيل مسؤولة؟"

لم تكتفي سهى عرفات بذلك بل ذهبت لانتقاد الرئيس عرفات وفق ما نشرته الصحيفة قائلة "لا أعرف من أقنعه بتنفيذ انتفاضة عندما كان في خضم عملية سلام، فقد أخبرته أنه يجب أن يوقف هجمات حماس لأنها ستؤدي في النهاية إلى حرب أهلية".

وأضافت " لقد قلت لعرفات لا أحد يريد رؤية المزيد من الانفجارات بعد 11 سبتمبر، وسواء حماس أم ليس حماس، أنتم ملتزمون بعملية السلام وعليكم وقف الانتفاضة ".

قبل 3 شهور قدمت سهى عرفات أوراق اعتمادها وصكوك طاعتها الى الإمارات العربية المتحدة حين انبرت بالدفاع عن تطبيعها لعلها تنال نصيبا او حظوة يسد رمقها، واليوم من اجل دعم تلك الاوراق، لم تقدم سهى البراءة للاحتلال من دم زوجها فقط، متناسية محاصرته داخل مقره في المقاطعة، بينما كانت هي تعيش في إحدى العواصم الأوروبية تنفق من مال الشعب الفلسطيني، حين كانت مجنزرات الاحتلال تعجن لحمهم ودمهم في مخيم جنين ونابلس، بل ذهبت سهى عرفات الى حد تبرير اغتيال زوجها ومقتلنا، وما قولها "لا أعتقد أن الإسرائيليين قتلوا عرفات. لو كانوا كذلك، فنحن ننتقم منهم منذ مئات السنين"، وهذا القول يعني ان الاحتلال بريء من دم عرفات، ولو افترضنا جزافا وخيالا وجنونا ان الاحتلال من قام بذلك، فأن ذلك مبرر لأننا ننتقم منهم منذ مئات السنين.

سهى عرفات التي لم تعد تملك سوى اسم عرفات وارثه، ها هي تضعهما في مزاد للبيع لمن يدفع اكثر، ومقابل البيع تحاول تجميل صورتها لدى المشتري سواء الاحتلال وأذرعه من انظمة التطبيع والهرولة ، وكأنها تقول انا ضد الارهاب الفلسطيني وضد الانتفاضة، ويجب قمع حماس، وقد كان لي باع في السياسة والقرار الفلسطيني وطلبت من عرفات وقف الانتفاضة.

ان سهى عرفات وان كانت ارملة الرئيس الراحل، الا أنها لا تمثل الا نفسها، وهي حرة بنفسها وفي اي حضن شاءت ان ترميها، لكن ذلك يجب ان لا يكون تحت اسم الشعب الفلسطيني أو الاختباء باسم رئيس الشعب الراحل ياسر عرفات.

قبل سنوات أطلق الشعب الفلسطيني نكات ساخرة حول سهى عرفات، لا نعلم ان كانت قد تسللت الى سمعها انذاك، لكنها اليوم تحولت تلك النكات الساخرة الى واقع مرير بتفاصيله اليومية التي نعيشها لكي نقول لها كم كنت جريمة بحقنا لان اسمك ارتبط باسم ياسرعرفات مؤسس الثورة الفلسطينية، كم كنت جريمة بحقنا عندما اُطلق عليك السيدة الاولى، كم كنت جريمة بحقنا وارث وميراث عرفات بين يديك .. فعذرا دلال المغربي وشادية أبو غزالة وتغريد البطمة وآيات الاخرس وكل شهيدات فلسطين، فأنتن سيدات الارض والشعب.