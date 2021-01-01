اتحاد كرة القدم يصدر تعميماً خاصاً بفترة التسجيل الثانية (الانتقالات الشتوية)

وطن: أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الخميس، تعميمه الخاص بفترة التسجيل الثانية (الانتقالات الشتوية)، وذلك بالاستناد إلى اللوائح الوطنية الناظمة للعبة (لائحة المسابقات العامة، لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لائحة الترخيص)، وبما يتفق مع لوائح الاتحادين الدولي والقاري لكرة القدم، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: مواعيد فتح وإغلاق باب القيد والتسجيل:

-تبدأ فترة التسجيل الثانية لأندية المحترفين والدرجة الأولى (احتراف جزئي) والمناطق اعتباراً من يوم الأحد الموافق 03/01/2021 وحتى يوم الاحد الموافق 24/01/2021 .

ثانياً: شروط ونقاط عامة للتسجيل:

-على جميع الأندية إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بانتقالات وتسجيل لاعبيها وأطقمها الإدارية والفنية في التواريخ المحددة أعلاه ولن يسمح لأي كان بتجاوزها والتسجيل خلافاً لما هو معلن أعلاه .

-الحد الأعلى المسموح به للتسجيل هو (30) لاعباً في كشف قيد اللاعبين ويجب كتابة اي تعديلات على أرقام قمصان اللاعبين في كشف الدورة (إجباري) كما أن الشطب والتعديل على كشف الدورة غير مسموح ويسمح بالإضافة إليه فقط ويسمح بأن يتضمن كشف الدورة عدد 35 لاعباً بحد أقصى، وعلى أندية المحترفين مراعاة وجود (16) عقد احتراف على الأقل ، كما هو منصوص عليه في اللوائح التي تحكم عملية التعاقد وتكون مدة العقد من تاريخ سريانه حتى نهاية الموسم الرياضي على الأقل.

-على كافة الأندية إجراء الترتيبات اللازمة للطواقم الفنية والإدارية للفرق وكل ما طلب بشكل الزامي مع ضرورة إرفاق الكشوفات المعدلة لهذه الطواقم والوثائق الرسمية اللازمة لاعتمادها لدى الاتحاد.

-يعتبر الانتقال بين كافة الدرجات (مع مراعاة البند التالي لهذا البند) جائزاً وفي حالة الإعارة للمحترفين والدرجة الأولى يجب أن ينتقل اللاعب كمحترف بعقد مكتوب وبمدة لا تقل عن الفترة الممتدة بين فترتي تسجيل وبما لا يتعارض مع اللوائح ولا يجوز أن يشترك اللاعب رسمياً لأكثر من ناديين في الموسم.

-يمنع انتقال اللاعبين الى أندية المناطق نزولاً من الدرجات الأعلى ويسمح بانتقال اللاعبين بين أندية الدرجة نفسها.

-أندية درجة المحترفين والدرجة الأولى يجب عليها إتمام كافة انتقالات اللاعبين الفلسطينيين الذين سبق لهم المشاركة لاتحادات اخرى (اللاعبين المحترفين) عبر نظام الانتقالات الدولية للاعبين المحترفينFIFA T.M.S وما يتطلبه النظام من وثائق رسمية وقانونية ، ويمنع على اندية الدرجات الثانية والثالثة والمناطق استقدام لاعبين سبق لهم المشاركة في اتحاد اخر ويستثنى من ذلك اللاعبين الذين سبق أن تم تسجيلهم لدى الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ولا يحتاج تسجيلهم الى طلب بطاقة الانتقال الدولية .

-أندية درجة المحترفين والدرجة الأولى التي ترغب في استقدام لاعب فلسطيني (هاوي) سبق له اللعب لدى اتحاد اخر يجب عليها إرسال كتاب خطي للأمانة العامة بطلب البطاقة الدولية للاعب مع ضرورة تحديد اسم النادي السابق في نفس الكتاب. ليستنى لنا طلب بطاقاتهم الدولية عبر نظام مطابقة انتقالات الفيفا FIFA T.M.S .

-اللاعب الذي ينتقل من ناديه الحالي إلى نادي آخر باستقالة رسمية لا يسمح له بالمشاركة الفعلية والعودة الى ناديه الأم إلا بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ تسجيله مع النادي المنتقل اليه .

-ترحل العقوبات الانضباطية والإدارية السارية المفعول بكافة أنواعها مع اللاعب المنتقل إلى ناديه الجديد وتعتبر فاعلة بعد تثبيت تسجيله في النادي رسمياً.

-اللاعب المحترف الذي أنهى عقده مع ناديه لا يحق له الانتقال الى نادي آخر والاشتراك بصفة الهواية إلا بعد مرور 30 يوم على آخر مباراة اشترك فيها كلاعب محترف.

-تسري شروط الانتقالات وقوانين التسجيل الواردة في لائحة اوضاع وانتقالات اللاعبين ولائحة المسابقات العامة والتعاميم السابقة هي المرجع، وعلى الأندية العمل بأحكامها وتطبيقها على حالات التسجيل التي ستقوم بها في هذه الفترة للتسجيل .

-على جميع الأندية إتباع الإجراءات القانونية في عملية التعاقد مع اللاعبين سواء الانتقال الدائم أو الانتقال على سبيل الإعارة وما يقتضيه ذلك من مخاطبة الأندية التي يتبع لها هؤلاء اللاعبين بالكتب الرسمية والقانونية اذا اقتضت الحاجة، وأية مخالفات أو تعاقدات مخالفة لأحكام اللوائح سوف تعرض أطرافها للعقوبة القانونية الواجبة.

-الأندية وحدها وحسب اللوائح تتحمل المسؤولية الكاملة عن صحة ودقة الوثائق والمعلومات التي تقدمها للاتحاد وأي خلل يظهر في هذه المعلومات سيعرض النادي للعقوبة والإجراءات التي ستطبق وفق اللوائح والقوانين.