فيديو| أداء صلاة الجمعة في مقام النبي موسى

وطن: أدت حشود كبيرة من المواطنين صلاة الظهر اليوم في ساحة مقام النبي موسى.

وتأتي هذه الخطوة للتأكيد على المكانة الدينية للمقام، وكان وكيل وزارة الأوقاف حسام أبو الرب قد قال في وقت سابق خلال حديثه عبر شبكة وطن الاعلامية، إن مقام النبي موسى عليه السلام هو مكان ديني وقفي بجميع مرافقه، ويمنع قيام أي نشاطات غير دينية فيه، وأنه سيتم تعيين موظفين اداريين وحراس ومؤذنيين بشكل دائم في المقام. (اضغط هنا)

وكانت لجنة التحقيق التي كلفها رئيس الوزراء محمد اشتية بالنظر في الواقعة التي جرت في مقام النبي موسى بتاريخ 26-12-2020، والتي أنهت أعمالها امس الخميس ورفعت تقريرها لرئيس الوزراء، قد حملت الفرقة الموسيقية مسؤولية عدم التزامها بتعليمات حالة الطوارئ المعمول بها التي يُحظر بموجبها إقامة الاحتفالات، للحد من تفشي فايروس كورونا، وتنظيمها حفلاً موسيقياً في المقام دون مراعاة أهميته وحساسيته بكونه مقاماً ومسجداً.

كما حملت اللجنة وزارة السياحة مسؤولية منح إذن ليس من اختصاصها وعدم مراعاة خصوصية المكان وأهميته، وحملت وزارة الأوقاف مسؤولية عدم وجود حراسة كافية بالمقام ومطالبتها بتوفير منظومة حراسة تليق به.

وأوصت اللجنة بإحالة تقريرها إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل شخص يشتبه بتورطه جزائياً. لمشاهدة نتائج التحقيق اضغط هنا.