تسجيل 3 وفيات و73 إصابة جديدة بكورونا في محافظة جنين

وطن: أعلن محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب اليوم الجمعة تسجيل ثلاث وفيات متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا خلال الساعات ال24 الماضية، ليرتفع إلى 127 عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة.

وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات ال24 الماضية، فقد سجلت 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 135 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 733 موزعة على النحو الآتي:

- عزل منزلي : 700.

- مستشفى جنين الحكومي: 33 حالة من بينها 11 حالة بالعناية المكثفة.

