24 وفاة و5804 اصابة جديدة بكورونا في دولة الاحتلال

وطن: أصيب 5804 أشخاص بفيروس كورونا في دولة الاحتلال، بحسب ما بيّنت معطيات وزارة الصحّة الإسرائيليّة، اليوم الجمعة.

وتوفّي خلال الفترة ذاتها 24 مصابًا بالفيروس وارتفع عدد المصابين في حالة خطرة بـ39 مريضًا، ليصل عدد الحالات الخطيرة الكلي إلى 678، بينما ارتفع عدد الخاضعين لأجهزة تنفّس صناعي إلى 178.

ويرتفع عدد المرضى النشطين في دولة الاحتلال إلى 45373، بارتفاع 189 عن الأربعاء.

وأجري، الخميس، 102860 فحصًا ما يعني أن نسبة النتيجة الموجبة من الفحوصات تصل إلى 5.7%.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحّة الاسرائيلية أن عدد الذين حصلوا على اللقاح أمس، الخميس، وصل إلى 153 ألفًا، ما يعني ارتفاع عدد الحاصلين الكلي إلى 950 ألفًا.

المصدر: (عرب48)