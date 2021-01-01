4 وفيات و689 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة، صباح الجمعة، تسجيل 4 حالات وفاة و689 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة.

وأشارت الوزارة في التقرير اليومي، إلى تعافي 881 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وذكرت أنها أجرت 2224 فحصا مخبريا خلال ال 24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 41264 إصابة.

وأضافت أن إجمالي الحالات النشطة بلغ 9683 حالة، فيما إجمالي المتعافين بلغ 31206 حالة.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الوفيات بلغ 375 حالة وفاة، فيما إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 252 حالة، بينما الحالات الخطيرة والحرجة 148 حالة.