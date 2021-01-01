رسميا .. بريطانيا خارج الاتحاد الأوروبي

وطن: خرجت المملكة المتحدة يوم الخميس 31 ديسمبر 2020 نهائيا من الاتحاد الأوروبي بعد أربع سنوات ونصف سنة من مسلسل بريكست الطويل والمليء بالتحوّلات، وفتحت صفحة جديدة من تاريخها وسط أزمة كبيرة تشهدها البلاد بسبب انتشار كوفيد-19.

فبعد نصف قرن من الاندماج ضمن الاتحاد الأوروبي، وعند الساعة 23,00 بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينيتش (منتصف ليل الخميس الجمعة في بروكسل) وعلى وقع ساعة بيغ بن، أصبح بريكست واقعا بمفعول كامل بعدما خرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير الماضي لكنها اعتمدت مرحلة انتقالية لتخفيف تبعات هذا القرار.

واعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2021، تتوقّف البلاد عن تطبيق قواعد الاتّحاد الأوروبّي.

واعتبر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس أنّ خروج المملكة من السوق الأوروبية الموحّدة يشكّل "لحظة رائعة"، مؤكّدًا أنّ بلاده ستكون "مفتوحة وسخيّة ومنفتحة على الخارج".

وقال في كلمته لمناسبة حلول السنة الجديدة "إنّها لحظة رائعة. باتت حرّيتنا بين أيدينا، ويعود إلينا أن نستفيد منها الى أبعد حدود".

المصدر: (مونت كارلو الدولية / أ ف ب)