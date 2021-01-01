الاحتلال يعتقل المواطن إياد حسن أبو عبيد من الخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت إياد حسن أبو عبيد بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، ووضعت اجساما مشبوهة وشارات تدريبية في محيط منازل المواطنين في منطقة وادي الهرية، ما أثار حاله من الهلع والخوف لدى المواطنين، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.