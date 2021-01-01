مقتل شاب إثر إطلاق نار في جديدة المكر بالداخل

وطن: قتل في ساعة مبكرة من فجر اليوم الجمعة، شاب من سكان قرية الجديدة - المكر، في الجليل الغربي في الداخل المحتل.

والقتيل هو الشاب وسام رباح (21 عامًا)، وتعرض لإطلاق نار داخل القرية، ونقل بحالة حرجة إلى مستشفى الجليل في نهاية وسريعًا تم تحديد وفاته.

وبدأت شرطة الاحتلال في التحقيق في الجريمة الأولى خلال العام الجديد 2021.

وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في العام المنقضي (2020)؛ 100 ضحية بينها 16 امرأة؛ لا تشمل ضحايا الجرائم التي وقعت في مدينة القدس وهضبة الجولان المحتلتين.

وللمقارنة، فقد قُتل 93 عربيا بينهم 11 امرأة في العام 2019، وفي العام 2018 بلغت حصيلة الضحايا 76 بينها 14 امرأة؛ فيما قُتل 72 عربيا بينهم 10 نساء في العام 2017.

المصدر: (عرب48)