تركيا: 14380 إصابة و239 وفاة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة التركية أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 239 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 20881 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 14380 إصابة جديدة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالي الحالات منذ بداية الوباء إلى 2208652.

وفرضت أنقرة إغلاقا كاملا في عطلة نهاية الأسبوع وحظر تجول خلال أيام الأسبوع للحد من تفشي العدوى.

وسيتم فرض حظر التجول من الساعة 9 مساء 31 ديسمبر ولغاية الـ5 من صباح 4 يناير ضمن الإجراءات الوقائية.

المصدر: (رويترز)