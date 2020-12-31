مستوطنون يهاجمون منزلا في حوارة

وطن: هاجم مستوطنون، مساء اليوم الخميس، منزلا على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان مجموعة من المستوطنين هاجموا بالحجارة منزل المواطن معتز القصرواي والذي يقع على اطراف بلدة حوارة، الامر الذي ألحق أضرارا مادية بالنوافذ والزجاج بداخله.

وكان مستوطنون هاجموا في وقت سابق مركبات المواطنين في ذات المنطقة، كما هاجموا مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس قرب قرية اللبن الشرقية، وكذلك على شارع جنين- نابلس، من على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة قرب سيلة الظهر.