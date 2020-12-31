3 وفيات و231 إصابة جديدة بكورونا في القدس

وطن: أصيب 231 شخصًا بفيروس كورونا في مدينة القدس، خلال يومي الأربعاء والخميس، وتوفي 3 أشخاص، بحسب ما أعلنت وحدة مكافحة كورونا في القدس، مساء اليوم، الخميس.

أعلن عضو الوحدة د.علي الجبريني مساء اليوم الخميس، عن تسجيل ثلاث حالات وفاة أمس الأربعاء، واليوم الخميس، في مدينة القدس بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

ووفق بيان، فقد تم تسجيل الحالات الثلاث في الطور والبلدة القديمة وباب الخليل ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس إلى 146 حالة.

وأشار الجبريني إلى أن الإصابات بالفيروس في صفوف المواطنين لا زالت مرتفعة مع إصابة 108 أشخاص يوم أمس الأربعاء، و123 اليوم الخميس، مقابل تسجيل 345 حالة شفاء، ليصل عدد الإصابات النشطة حالياً في المدينة المقدسة إلى 1480 حالة.

وحول الإصابات الخطيرة والمتوسطة التي تعالج في المستشفيات، أكد الجبريني أنها لا زالت مرتفعة مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث بلغ عددها 110 حالات، وبعضها موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ومع ختام عام 2020، وجه الجبريني نداء للمواطنين في مدينة القدس "بضرورة الاستمرار في نهج الصحة العامة لا سيما وأن الفيروس لا زال منتشرًا بيننا"، مطالباً بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم.