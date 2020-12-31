"سلوان" بطلا للشتاء لدوري الدرجة الأولى

وطن: توج فريق سلوان بطلا للشتاء في دوري الدرجة الاولى " الاحتراف الجزئي" بكرة القدم، بعد الفوز على بيت فجار بأربعة اهداف نظيفة، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس، على ستاد فيصل الحسيني في ضاحية الرام شمال القدس المحتلة، في ختام الاسبوع الحادي والعشرين والأخير .

وبهذا الفوز رفع سلوان رصيده الى 24 نقطة في المركز الأول، أما بيت فجار فبقي في قاع اللائحة برصيد نقطتين .

وفي مباراة ثانية احتضنها ستاد فيصل الحسيني أهدر أهلي قلقيلية فرصة خطف الوصافة عندما سقط في فخ التعادل السلبي أما اصحاب الأرض العربي بيت صفافا، ليرفع رصيده الى 20 نقطة ليتراجع الى الترتيب الرابع، فيما بقي بيت صفافا في المركز الحادي عشر ما قبل الاخير برصيد 8 نقاط.