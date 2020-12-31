القدس: 3 وفيات و 231 إصابة بفيروس كورونا خلال يومين

وطن: أعلن الدكتور علي الجبريني عن تسجيل ثلاث حالات وفاة أمس واليوم في مدينة القدس بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا.

وتم تسجيل الحالات الثلاث في الطور والبلدة القديمة وباب الخليل ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية انتشار الفيروس الى 146 حالة .

واشار الجبريني أن الإصابات بالفيروس في صفوف المواطنين ما زالت مرتفعة مع إصابة 108 اشخاص يوم أمس الاربعاء ، و 123 اليوم الخميس ؛ مقابل تسجيل 345 حالة شفاء ، ليصل عدد الاصابات النشطة حالياً في المدينة الى 1480 حالة.

وحول الإصابات الخطيرة والمتوسطة التي تعالج في المستشفيات أكد الجبريني انها لا زالت مرتفعة مقارنة مع الأسابيع الماضية حيث بلغ عددها ١١٠ حالات وبعضها موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي .

ومع ختام عام 2020 وجه الجبريني نداء للمواطنين في مدينة القدس بضرورة الاستمرار في نهج الصحة العامة لا سيما وأن الفيروس lا زال منتشرا بيننا، مطالباً بمواصلة ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والنظافة والتعقيم.