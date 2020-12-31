آيزنكوت: "إسرائيل" تواجه أزمة سياسية خطيرة

وطن: اعتبر رئيس هيئة الأركان العامة الإسرائيلي السابق غادي أيزنكوت، أن "سوريا وإيران ليستا تهديدين وجوديين".

وأشار آيزنكوت إلى أن التهديد الأساسي "هو من الشرخ من الداخل، وعدم القدرة على تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة".

وفي مقال له في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، شدد آيزنكوت على أن "إسرائيل" موجودة في فترة صعبة حالياً، مشيراً إلى أنه إلى "جانب التهديدات الخارجية تواجه أزمة سياسية خطيرة، بالتوازي مع تطرف الخطاب، وتعاظم انعدام الثقة بالمؤسسات الإسرائيلية، وعلى رأسها المؤسسة السياسية".

كلام آيزنكوت يأتي على وقع استمرار التظاهرات ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في القدس المحتلة.