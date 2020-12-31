بدء سريان الإغلاق الشامل في قطاع غزة

وطن: بدأ مساء اليوم الخميس سريان قرار الإغلاق الشامل ليومي الجمعة والسبت في محافظات قطاع غزة كافة؛ ضمن الجهود الحكومية لمكافحة تفشّي فيروس "كورونا" الوبائي.

ويبدأ حظر التجوال والإغلاق الشامل في محافظات القطاع من الساعة 06:30 مساء الخميس وينتهي الساعة الـ7 صباح يوم الأحد المقبل.

ويوم أمس، أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، يوم الأربعاء، استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية المتخذة في هذه المرحلة دون تغيير، في إطار تقييم الحالة الوبائية في قطاع غزة.

وأوضح الناطق باسم الوزارة إياد البزم أن من هذه الإجراءات استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، والذي يبدأ الساعة 6:30 مساء الخميس وينتهي الساعة 7:00 صباح الأحد.

وجدد الدعوة للمواطنين للالتزام التام بإجراءات السلامة والوقاية، وارتداء الكمامة والمحافظة التباعد الجسدي، خاصة مع تقديرات وزارة الصحة بخطورة الأسابيع الحالية التي تشهد ذروة انتشار الفيروس.

وشدد على تلبية الاحتياجات في أوقات مبكرة، وعدم الازدحام والاكتظاظ خاصة يوم الخميس من كل أسبوع.

وسيكون الإغلاق المقبل الرابع في محاولة لتقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا والتي تصاعدت مؤخرًا لقلة التزام المواطنين.