الاحتلال يفرج عن المقدسيين منتصر بربر و بكر عويس بشروط

وطن: افرجت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسيرين المقدسيين منتصر مجد بربر و بكر محمد عويس بعد ان امضيا شهرا كاملا في التحقيق لدى جهاز المخابرات ( الشاباك).

و كانت سلطات الاحتلال قد اعتقلتهما بتاريخ 1/12/2020 بعد ان اقتحمت منزليهما منتصف الليل و اجرت تفتيشا دقيقا فيهما.

وقد مددت المحكمة الاحتلالية اعتقالهما عدة مرات، و ظهر اليوم قرر قاضي محكمة الصلح اطلاق سراحهما بشرط تحويلهما للحبس المنزلي لمدة عشرة ايام، و دفع كفالة مالية

و جاء قرار الافراج بشروط تتمثل في منعهما من الالتقاء او التحدث مع بعضهما لمدة ثلاثة اشهر، و منعهما من استعمال وسائل التواصل الاجتماعي، و منع منتصر من التوجه الى جامعته ( بيرزيت) لغاية 15/12

يذكر ان منتصر هو الابن البكر للاسير المقدسي مجد بربر الذي مضى على اعتقاله 20 عاما و سيتحرر بعد عدة اشهر، بينما بكر عويس هو اسير سابق و امضى ثلاث سنوات داخل قلاع الأسر وطالب في بيرزيت ايضا.