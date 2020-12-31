الإغاثة الزراعية تزرع ألفي دونم في مناطق الأغوار الشمالية بالمحاصيل العلفية

وطن: شرعت الإغاثة الزراعية الفلسطينية بزراعة ألفي دونم من الأراضي الزراعية بالمحاصيل العلفية في عدة مواقع من الاغوار الشمالية، يستفيد منها ما يقارب 140 مزارع .

وقال مدير عام الإغاثة الزراعة أ.منجد أبو جيش، إن المشروع يأتي استمرارا لاستراتيجية الاغاثة الزراعية في دعم المزارع الفلسطيني في المناطق المهددة بالمصادرة و خصوصا الأغوار ، حيث أن المؤسسة عملت على مجموعة من الأنشطة التي من شأنها تعزيز صمود المزارعين في الأغوار خصوصا بعد الحديث عن عملية الضم و التي ترتب عليها افتتاح مكتب للإغاثة الزراعية فيها.

و أضاف أبو جيش بأن الإغاثة الزراعية سوف تستمر في تقديم هذه الخدمات للمزارعين ومربي الثروة الحيوانية في الأغوار الذين يتعرضون للتضييق من قبل الاحتلال ومستوطنيه بهدف دفعهم لترك الأغوار و ترك أراضيهم فريسة للاستيطان.

و أشار أبو جيش الى أن عمل المؤسسات في الأغوار مجدي ويعود بالنفع على المزارع وعلى الاقتصاد الفلسطيني ، حيث عملت المؤسسة من خلال مشاريعها المختلفة على تحويل أكثر من 4000 دونم من الأراضي البعلية الى أراضي مروية من خلال مشاريع شبكات الري الجماعية في طمون وعاطوف و التي أسهمت في حماية الارض من خلال توفير مصدر دخل للمئات الأسر في تلك المناطق ، ويضاف الى ذلك مشاريع استصلاح وتأهيل الأراضي وشق الطرق الزراعية و تأهيل حظائر الأغنام لمربي الثروة الحيوانية .

من جانبه، قال هاشم صوافطة مدير وحدة الزراعة في الأغوار الشمالية ان هذا النشاط له اهمية كبيرة لتوفيره الأعلاف للمزارعين، حيث يوفر عليهم شرائها بمبالغ مرتفعة كما أنه يسهم في حماية الأرض من خلال زراعتها و حرص المزارعين على التواجد بشكل دائم فيها .

وناشد صوافطة مختلف المؤسسات الأهلية و الخاصة لتركيز عملها في الأغوار تماما كما تفعل الإغاثة الزراعية لخطورة الأوضاع في الأغوار على المزارعين و السكان بشكل عام .

يشار الى أن قوات الاحتلال قامت باقتحام مجلس قروس المالح ومنعت طواقم الإغاثة الزراعية من توزيع البذور العلفية على المزارعين و المجالس القروية لساعتين قبل ان تسمح للطواقم باستكمال العمل وتسمح للشاحنات بالتوجه لمزارعي عين البيضا.