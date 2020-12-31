خلال جولة لها على مزارع الدواجن في قرية كفر مالك ... غنّام : جيش الاحتلال ومستوطنيه وجهان لعملة واحدة في استهدافهم للمواطنين وأرزاقهم

وطن: أكدت محافظ محافظة رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن اعتداءات جيش الاحتلال على المواطنين في قرية كفر مالك وترمسعيا وكافة قرانا ومدننا واستهدافه لارزاقهم ستزيد من اصرارانا وتمسكنا بارضنا ومواجهة الاستيطان والاحتلال بكافة اشكاله.

واطلعت غنّام اليوم خلال زيارة لها لمزارع الدواجن في قرية كفر مالك والتي يملكها مواطنون من قرية كفر مالك وترمسعيا على الخسائر التي لحقت بها نتيجة اعتداءات الاحتلال المتكررة واطلاقه للقنابل السامة والمسيلة للدموع باتجاه القرية وهذه المزارع.

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وبينت المحافظ غنام أن جيش الاحتلال ومستوطنيه وجهان لعملة واحدة وأن مهاجمة المواطنين العزل والاعتداء على ممتلكاتهم واطلاقه القنابل الصوتية والغازية انتهاك صارخ لكافة حقوق الانسان والمواثيق والعهود الدولية.

بدورهم أشار المزارعون الى أن جيش الاحتلال يتعمد استهداف مزارع الدواجن بالقنابل السامة ما أدى لنفوق الآلاف منها وتسبب لهم بخسائر مالية فادحة