اشتية: لجنة التحقيق في "النبي موسى" ستنهي عملها خلال يومين وسنضع النتائج أمام الناس ولجنة الوبائيات ستجتمع يوم السبت المقبل

وطن: قال رئيس الوزراء محمد اشتية: "إن لجنة التحقيق في أحداث النبي موسى ستنهي عملها خلال يومين وسنضع النتائج أمام الناس. سنحاسب وسنضع الأمور في نصابها وسيكون القانون سيد الموقف".

وتابع اشتية خلال لقاء أجراه مساء أمس، مع تلفزيون فلسطين ضمن اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان، أن هناك تحقيقين، الأول إداري يتعلق بشخوص المؤسسة الرسمية، تنفذه اللجنة حول منح الترخيص، والأخر يقوم به النائب العام حول مخالفات جرت بغض النظر عن وجود التصريح أو عدمه.

وبخصوص مواجهة فيروس كورونا، أكد أن إجراءات الإغلاق تنتهي يوم السبت، وسيكون هناك اجتماع للجنة الطوارئ تدرس البيانات المقدمة من وزارة الصحة ولجنة الوبائيات لاتخاذ قرار التمديد أو التخفيف من الإجراءات.

وقال رئيس الوزراء: "لمسنا التزاما كبيرا من الناس بالإجراءات، وننتظر وصول اللقاح خلال فترة قريبة عقب تواصلنا مع الجهات الدولية والشركات المصنعة للقاحات".