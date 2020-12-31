الصحة: تسجيل 29 حالة وفاة و1268 اصابة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 85.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 13.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 14 وفاة في الضفة الغربية "طولكرم 1، نابلس 5، رام الله 3، جنين 2، الخليل 3"، قطاع غزة 15 وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم (79)، طوباس (20)، أريحا (10)، ضواحي القدس (36)، نابلس (80)، رام الله (135)، جنين (65)، بيت لحم (49)، الخليل (62)، سلفيت (10)، قلقيلية (14)"، قطاع غزة (708).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم (95)، طوباس (23)، أريحا (11)، نابلس (253)، رام الله (167)، جنين (152)، بيت لحم (132)، الخليل (173)، سلفيت (31)، قلقيلية (29)"، قطاع غزة (990).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود مريضاً 118 في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.