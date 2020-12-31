الأسير حسام الرزة يُعلن الإضراب عن المفتوح الطعام

وطن: أعلنت عائلة الأسير حُسام الرزة من نابلس، مساء أمس الأربعاء، دخول الأسير إضراباً مفتوحاً عن الطعام، رفضاً لتمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر إضافية،.

واعتقل الاحتلال الأسير الرزة بتاريخ 30 أغسطس، من حاجز حوارة، وأعلن إضرابه في ذات اللحظة، وهو أسير محرر أمضى ما مجموعه 18 عامًا في سجون الاحتلال، خاض خلالها العديد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام، وهو والد الأسير المحكوم إداريًا بدر الرزة.

وفي وقتٍ سابق، قالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الانسان، إنّ حالة حسام الرزة تعتبر دليلًا على ما تمثله سياسة الاعتقال الإداري من انتهاك للكرامة الإنسانية للأسرى، تطبقها سلطات الاحتلال بشكلٍ ممنهج يخرق كل ما نصت عليه قواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بالأسرى ومعاملة المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.