الطقس: أجواء باردة وجافة

وطن: يتوقع الراصد الجوي ألا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية.

وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالا في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس.

وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة إلى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحيانا.

وفي يوم الجمعة، يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو البلاد، ويبقى الجو باردا جدا صباحا ومشمسا ومستقرا تماما في ساعات النهار وباردا نسبيا إلى بارد.

ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح باردا جدا خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.

ويوم السبت يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا صباحا، لكن بشكل أقل بقليل عما ساد في الأيام الفائتة.

الرياح ستبقى شرقية خفيفة السرعة. ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية. بينما في الجبال يسود جو مائل للبرودة قليلا نهارا.

وفي يوم الأحد، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية.

ويسود جو بارد نسبي إلى بارد في ساعات النهار في الجبال، ويبقى الجو باردا صباحاً وليلا. الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة تصبح معتدلة في بعض الفترات.

يوم الإثنين، تبقى الأجواء المشمسة والمستقرة هي المسيطرة على البلاد مع حرارة أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاث درجات مئوية.

الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة وتضفي جو من البرودة الواضحة في ساعات الصباح والمساء والليل.

أما يوم الثلاثاء يطرا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من المعدلات السنوية بنحو الخمسة درجات مئوية. الجو سيكون دافئا نسبيا نهارا حتى في الجبال.

والجو سيكون صيفيا لطيفا في المناطق الغورية والبحر الميت في ساعات النهار. مع ساعات الليل يسود جو بارد في كافة المناطق.