وزارة الداخلية تحذر من التجمعات والاحتفالات بمناسبة رأس السنة

وطن: دعت وزارة الداخلية المواطنين الى ضرورة التقيد والالتزام بالتعليمات وتجنب اقامة الاحتفالات والتجمعات بمناسبة رأس السنة أو المشاركة فيها، تحت طائلة المسؤولية القانونية، منعا لتفشي فيروس كورونا بين ابناء شعبنا.

واكدت وزارة الداخلية في بيان وصل وطن للانباء نسخة عنه على ضرورة التقيد بما ورد من أحكام في قرار دولة رئيس الوزراء رقم (27) "طوارئ" الصادر بتاريخ 17/12/2020، لا سيما ما تضمنه من حظر كامل لإقامة الحفلات والأعراس والمناسبات بكافة أشكالها وأسبابها، إضافة لمنع الحركة والتنقل والانتقال طيلة أيام الأسبوع في ساعات الليل إضافة لمنع الحركة والتنقل والانتقال خلال النهار والليل أيام الجمعة والسبت من كل اسبوع، كذلك اغلاق المطاعم والمقاهي اغلاقاً كاملاً باستثناء خدمة التوصيل فقط.

كذلك تؤكد الوزارة على ضرورة التقيد والالتزام الكامل من قبل المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة المعلن عنها من الجهات المختصة.

وسوف تقوم الوزارة من خلال قوى الأمن بتشديد الرقابة على التقيد بالتعليمات ذات العلاقة واتخاذ كافة الاجرءات القانونية اللازمة لمساءلة ومعاقبة كل من يخالف القرارات والتعليمات الصادة بهذا الشأن، لاسيما خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين.