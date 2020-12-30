جنين: تمديد اعتقال الأسير المضرب عن الطعام علي مرزوق للمرة السابعة

وطن: مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال الأسير علي مهند مرزوق (24 عاما) من جنين، اليوم الأربعاء، للمرة السابعة على التوالي.

وأفاد مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، بأن الأسير مرزوق مضرب عن الطعام لليوم الخامس على التوالي، احتجاجا على ظروف التحقيق القاسية التي يتعرض لها في معتقل "الجلمة"، منذ تاريخ اعتقاله في 24 تشرين الثاني الماضي، حيث عقدت له اليوم محكمة تمديد للمرة السابعة، وتم تمديد اعتقاله لمدة 8 أيام.

يُشار إلى أن الأسير مرزوق متزوج وهو أب لطفلة تبلغ من العمر خمسة شهور.