تأجيل مباراة توتنهام وضيفه فولهام بسبب "كورونا"

وطن: قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تأجيل مباراة توتنهام هوتسبير وفولهام التي كان مقررًا لها مساء الأربعاء في الجولة 16 من "البريميرليج".

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن قرار التأجيل جاء بسبب تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" بين صفوف فولهام.

وتعد مباراة فولهام وتوتنهام الثالثة التي تؤجل هذا الموسم بسبب فيروس "كورونا" عقب مباراتي إيفرتون مع مانشستر سيتي، ونيوكاسل يونايتد مع أستون فيلا.

وكانت رابطة "البريميرليج" أعلنت الثلاثاء وجود 18 إصابة جديدة بـ "كورونا" بين اللاعبين، والموظفين في آخر جولة من الاختبارات الطبية.