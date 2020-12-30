"الخارجية" تعلن عن رحلتين جديدتين الى دبي واسطنبول

وطن: أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، عن توفير رحلتين جديدتين إلى دبي واسطنبول.

ودعت "الخارجية" في بيان من سجلوا لديها عبر المنصة ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية.

وقالت إنه سيكون عبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/، أو عبر وكيل سفرهم المحلي.

وأشارت "الخارجية" إلى أن هذه الفرصة هي فرصتهم الأخيرة للسفر.

وأهابت بجميع الذين يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول للرابط الالكتروني وتأكيد إجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.