ليبرمان: سأجلس مع "ميرتس" في الحكومة وأريد إنهاء حكم نتنياهو والحريديين

وطن: كشف رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، أنه ينوي في الحكومة القادمة المطالبة بحقيبة المالية لنفسه ووزارة الأمن الداخلي لعضو حزبه إيلي أفيدار، مؤكدا على أنه يريد مناصب لجميع أصدقائه ويريد وضع حد لحكم نتنياهو والحريدييين.

وأعاد ليبرمان دعوته للأحزاب الأربعة، حزبه، ويمينا، وأمل جديد و"هناك مستقبل" لتشكيل ائتلاف يكون قادرا على منع بنيامين نتنياهو من التحالف مع الأحزاب الأرثوذكسية.

وفي نقلة جديدة، لم يستبعد ليبرمان عقد لقاء مع حزب ميرتس وأن يتواجدوا معا في الحكومة وقال "من الواضح أنني مستعد للجلوس مع ميرتس، وبحسب استطلاع للرأي نُشر أمس كان هناك أكثر من 61 مقعدًا بدون الحريديين وبدون نتنياهو . نحن بحاجة إلى تحديد أولويات واضحة بالنسبة لي، المصلحة الوطنية لإسرائيل هي وضع حد لحكم نتنياهو وشاس ويهودية التوراة. سيتعين علينا جميعًا التخلي عن الأنا وأقترح أن يتحكم الجميع في طموحاتهم الشخصية".

وزعم أن "حزب إسرائيل بيتنا سيطالب في التحالف المقبل بالمسؤولية الكاملة عن إعادة تأهيل الاقتصاد الإسرائيلي وإنعاش الاقتصاد، تمثل حقيبة المالية تحديًا حقيقيًا بالنسبة لي، بصفتي شخصًا خدم في وزارة الدفاع والشؤون الخارجية والنقل والبنية التحتية الوطنية، أعتقد أنني مناسبًا لمنصب وزير المالية المقبل لدولة إسرائيل ".

وأضاف ليبرمان، الذي ادعى العام الماضي أنه مرشح لرئاسة الوزراء: "بعد أن حوّل الوزير أمير أوحانا وزارة الأمن الداخلي إلى وزارة الدفاع لنتنياهو وأسرته، سنطالب أيضًا بحقيبة الأمن الداخلي لعضو الكنيست إيلي أفيدار في الائتلاف المقبل".

وأضاف أيضا "سنطالب أيضًا بالملف الصحي للبروفيسور ليونيد إيدلمان وملف الهجرة والاستيعاب لرئيس كتلة يسرائيل بيتنا، عضو الكنيست عوديد فورر، أريد أدوارًا لكل أصدقائي، لا نعرف حتى الآن من الشخصيات التي ستنضم إلى السباق وفي النهاية نريد مواجهة كل التحديات الصعبة ".

وأضاف: "اتفاق الائتلاف المقبل سيكون عقدًا حقيقيًا مع الجمهور، الشخص الذي يخدم في جيش الدفاع الإسرائيلي، يعمل ويدفع الضرائب، وبالتالي سنعمل على تطبيق قانون الزواج المدني والنقل العام يوم السبت، ونقل قرار فتح الأعمال التجارية يوم السبت إلى الحكومة المحلية، وتجنيد المدارس الدينية للخدمة العسكرية أو الوطنية والتعليم الأساسي الإلزامي في جميع أنظمة التعليم ".