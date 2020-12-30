غزة.. 10 حالات وفاة و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، تسجيل 10 حالات وفاة، و711 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراء 2055 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، إلى تعافي 995 حالة جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 39867 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 10176 حالة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 29335 حالة، وإجمالي الوفيات 356 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 310 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 170 حالة.