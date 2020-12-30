استشهاد جندي سوري وإصابة 3 آخرين في عدوان للاحتلال على ريف دمشق

وطن: استشهد جندي سوري وأصيب ثلاثة آخرين، فجر اليوم الأربعاء، جراء قصف للاحتلال استهدف موقعا عسكريا قرب العاصمة دمشق، وفق ما أفاد مصدر عسكري سوري.

وذكر المصدر، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري، أنه "في تمام الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من شمال الجليل، استهدف وحدة من دفاعنا الجوي في منطقة النبي هابيل في ريف دمشق".

وأضاف "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لبعض صواريخ العدوان الذي أسفر عن ارتقاء شهيد وجرح ثلاثة جنود ووقوع خسائر مادية".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من دولة الاحتلال. واكتفى متحدث باسم الجيش بالقول "لا نعلق على تقارير ينشرها الإعلام الأجنبي".

وتصدت الدفاعات الجويّة السوريّة، بعد منتصف ليل الثلاثاء، لعدوان إسرائيلي في ريف دمشق، بحسب ما أعلنت وكالة "سانا" الرسميّة للأنباء.