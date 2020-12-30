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إقتصاد وأعمال
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويستولي على مركبة أحدهم في رام الله
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة حتى نهاية الأسبوع
فتح وحماس لوطن: المرأة حاضرة بقوة في كافة نشاطاتنا السياسية والميدانية
استشهاد جندي سوري وإصابة 3 آخرين في عدوان للاحتلال على ريف دمشق
أسعار العملات مقابل الشيكل
17 اصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف أبناء الجاليات الفلسطينية
"بالتل" والإسلامي الفلسطيني يوقعان اتفاقية شراكة لتعزيز أمن وسلامة البيانات
ائتلاف أمان يحتفي باليوم العالمي لمكافحة الفساد باعلان الفائزين في جوائز النزاهة للعام 2020
تمديد توقيف سما عبد الهادي لمدة 15 يوما
حراك ذوي الاعاقة لـوطن: مستمرون باعتصامنا حتى إقرار مسودة نظام التأمين الصحي.. "الصحة" لـوطن: المسودة التي جرى تعديلها سلّمت لمجلس الوزراء والقول الفصل عندهم
"شغف" يودع عام 2020 بالأمل أن يحمل العام الجديد الأمن والحرية والسلام لأبناء شعبنا
أكاديميون وباحثون لوطن : جائحة كورونا وضعت التعليم العالي في فلسطين تحت الخطر وعلى الحكومة المواءمة بين الصحة والتعليم لضمان استمرار المسيرة التعليمية .
تيسير خالد: استمرار اعتقال المواطنة سما عبد الهادي ليس له ما يبرره على الإطلاق
موجز أخبار الساعة الثانية عشرة من وطن
ليبرمان: سأجلس مع "ميرتس" في الحكومة وأريد إنهاء حكم نتنياهو والحريديين
أسعار العملات مقابل الشيكل
30.12.2020
07:56 AM
وطن
: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل صباح اليوم الخميس كما يلي:
دولار 3.21
يورو 3.93
دينار 4.53
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