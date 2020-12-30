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أسعار العملات مقابل الشيكل

30.12.2020 07:56 AM
أسعار العملات مقابل الشيكل

وطن: جاءت أسعار العملات مقابل الشيكل صباح اليوم الخميس كما يلي:

دولار 3.21

يورو 3.93

دينار 4.53

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